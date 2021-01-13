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После скандальной продажи "Массандры" оккупанты выставили на продажу винзавод "Коктебель"

20:50 13 января 2021
винзавод коктебель

Пустив с молотка легендарную «Массандру» в Крыму, оккупанты продают еще один завод с вековой историей. Завод марочных вин «Коктебель», основанный в 1879 году, выставлен на продажу за 100 млн рублей (38 млн гривен).

За достаточно скромную сумму покупатель получит основной корпус завода в Коктебеле, а также здания, цеха, земля под виноградниками и под хозяйственными объектами — всего 73 объекта в Коктебеле, Курортном, Щебетовке и Наниково. Заявки принимаются до 20 января, а нового хозяина винзаводу планируют найти до 26 января.

Напомним, после оккупации Крыма оккупационная администрация передала «Массандру» управлению делами президента России. В 2020 году винное предприятие продали на фейковом аукционе за 5,3 миллиарда рублей. Купила «Массандру» компания «хранителя секретов Путина».

Фото kbvw.ru

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