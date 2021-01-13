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Происшествия

Из колонии под Николаевом сбежали матерые рецидивисты: что о них известно

21:36 13 января 2021
заключенные

В Николаевской области за последние трое суток случились два громких побега из колоний. Вслед за рецидивистом из Новобугского исправительного центра сбежали заключенные из колонии в селе Новоданиловка Казанковского района. Как сообщает Преступности.Нет, утром 13 января в исправительном учреждении не досчитались двоих мужчин, сидевших за кражи.

Казанковская исправительная колония № 93 объявила в розыск 37-летнего Руслана Шевченко и 32-летнего Сергея Бойкова. Заключенные сбежали, воспользовавшись непогодой: в регионе из-за сильного снега возникли сложности с транспортом, трассы занесло, поиски беглецов сильно осложнены.

У Шевченко шесть судимостей за кражи и грабеж. В Новоданиловке заключенный отбывал срок за кражу. До освобождения мужчине оставалось еще два года.

Бойков был судим девять раз (хулиганство, кражи, грабеж, разбой). В Казанковской колонии сидел с 2019 года за кражу и подделку документов. Мужчину приговорили к трем годам заключения.

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