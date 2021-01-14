27.98 / 28.23 33.86 / 34.30
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Украинские подростки изнасиловали несовершеннолетнюю и распространили видео в Telegram

11:10 14 января 2021
девушка

В Мариуполе двоих подростков 15 и 16 лет собираются привлечь к ответственности за изнасилование несовершеннолетней. Приятели не только неоднократно поиздевались над девушкой, но еще и похвастались своими «подвигами» в Telegram. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Теперь видео из мессенджера ляжет в основу расследования и послужит доказательством вины подростков.

Преступление против 16-летней девушки было совершено еще в марте 2020 года, но подозреваемыми юные мариупольцы стали только сейчас. Уголовный кодекс предполагает за групповое изнасилование от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Фото pixabay.com

655

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

maruv

MARUV высадилась в Дубае и снова обнажилась

Анатолий Евдокименко

Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

девушка

Украинские подростки изнасиловали несовершеннолетнюю и распространили видео в Telegram

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер