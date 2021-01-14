Украинские подростки изнасиловали несовершеннолетнюю и распространили видео в Telegram

В Мариуполе двоих подростков 15 и 16 лет собираются привлечь к ответственности за изнасилование несовершеннолетней. Приятели не только неоднократно поиздевались над девушкой, но еще и похвастались своими «подвигами» в Telegram. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Теперь видео из мессенджера ляжет в основу расследования и послужит доказательством вины подростков.

Преступление против 16-летней девушки было совершено еще в марте 2020 года, но подозреваемыми юные мариупольцы стали только сейчас. Уголовный кодекс предполагает за групповое изнасилование от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Фото pixabay.com

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