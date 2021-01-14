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Происшествия

Экс-глава отделения банка скрылась с украденными у клиента 60 тысячами долларов

17:02 14 января 2021
Доллары

Руководительница отделения банка в Киеве проводила незаконные операции со счетом одного из клиентов — общая сумма похищенных с депозита средств составила 60 тысяч долларов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В течение десяти лет возглавлявшая отделение банка женщина провела 36 операций с депозитом одного из клиентов. Киевлянин открыл депозитный счет в 2010 году и регулярно пополнял его. Между мужчиной и руководительницей отделения сложились доверительные отношения. Сотрудница банка, по его просьбе, даже выполняла некоторые финансовые операции. В результате со счета пропали 60 тысяч долларов.

33-летняя злоумышленница уволилась с работы — ее объявили в международный розыск.

Ранее «ФАКТЫ» проинформировали о самых популярных мошеннических схемах.

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