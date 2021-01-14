28.00 / 28.24 33.87 / 34.29
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пьяный водитель насмерть сбил девушку на тротуаре под Киевом

18:05 14 января 2021
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП

В Софиевской Борщаговке под Киевом пьяный водитель за рулем Ford Sierra насмерть девушку. Как сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, одни очевидцы утверждают, что трагедия произошла на пешеходном переходе, тогда как другие готовы подтвердить — погибшая стояла на тротуаре.

На месте работают медики и следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Согласно показаниям драгера, содержание алкоголя в крови водителя составляло 0,85 промиле.

Канал dtp.kiev.ua показал видео с виновником наезда, который на камеру заявил, что не понял, как все произошло.

Полиция свои выводы пока не обнародовала.

Через некоторое время ресурс Киев Оперативный сообщил собственные данные — автомобиль-убийца резко выехал на встречную полосу, зацепив отбойник и сбил девушку, которая шла по тротуару. Она его не видела, поэтому и не смогла вовремя отреагировать.

Она погибла на месте.

Водитель же заявил возмущенным очевидцам, что он «легко отмажется». Впоследствии полиции пришлось забрать его с места ДТП, чтобы избежать самосуда.

Напомним, в октябре под Одессой полицейский спас годовалого ребенка во время смертельного ДТП.

368

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
осадчая

«А где варенички?!» Показавшей праздничный стол Кате Осадчей пришлось оправдываться

Анатолий Евдокименко

Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

Филипп Киркоров

Украинский телеведущий Владимир Остапчук не сдержал мата при виде Филиппа Киркорова

Олег Винник

И спавшие с плеч бретельки: Винник обнял жену на страстном моменте песни

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер