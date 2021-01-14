Пьяный водитель насмерть сбил девушку на тротуаре под Киевом

В Софиевской Борщаговке под Киевом пьяный водитель за рулем Ford Sierra насмерть девушку. Как сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, одни очевидцы утверждают, что трагедия произошла на пешеходном переходе, тогда как другие готовы подтвердить — погибшая стояла на тротуаре.

На месте работают медики и следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Согласно показаниям драгера, содержание алкоголя в крови водителя составляло 0,85 промиле.

Канал dtp.kiev.ua показал видео с виновником наезда, который на камеру заявил, что не понял, как все произошло.

Полиция свои выводы пока не обнародовала.

Через некоторое время ресурс Киев Оперативный сообщил собственные данные — автомобиль-убийца резко выехал на встречную полосу, зацепив отбойник и сбил девушку, которая шла по тротуару. Она его не видела, поэтому и не смогла вовремя отреагировать.

Она погибла на месте.

Водитель же заявил возмущенным очевидцам, что он «легко отмажется». Впоследствии полиции пришлось забрать его с места ДТП, чтобы избежать самосуда.

Напомним, в октябре под Одессой полицейский спас годовалого ребенка во время смертельного ДТП.

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