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Происшествия

Месть украинцам: в Польше в подстроенном ДТП погиб 18-летний житель Винницкой области

20:30 14 января 2021
Полиция

В польском городе Ополе водитель протаранил автомобиль с четырьмя гражданами Украины, жертвой ДТП стал 18-летний житель Винницкой области Александр Ивашко. Об этом сообщил винницкий 33 канал.

Погибший гражданин Украины

Его товариш, работавший вместе с Иваном в Польше, предположил, что авария стала местью поляков за предыдущий конфликт, возникший на этнической почве. Якобы один из местных заявил, что украинцы не достойны того, чтобы работать в Польше. Именно он был за рулем авто, таранившего автомобиль заробитчан.

Напомним, в начале ноября 30-летний гражданин Украины погиб в ДТП на западе Польши — вблизи города Прудник Опольского воеводства. Погибший, управляя Fiat Seicento, не остановился по требованию полиции, и пытаясь оторваться от погони, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Renault.

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