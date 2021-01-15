«Угроза взрыва в 185 детсадах»: полицию Одессы поставили на уши

В Одессе неизвестный сообщил о минировании почти двух сотен детских садиков города — правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва.

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, информация о том, что взрывчатка заложена в 185-ти дошкольных заведениях, поступила правоохранителям по электронной почте.

«Достоверность сообщения проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи», — добавили в полиции.

Напомним, что в столице полиция часто проверяет сообщения о минировании, в том числе, и центральных станций метро в часы-пик.

А под Киевом правоохранители задержали «минера» — жителя Ирпеня, который угрожал устроить взрыв в одном из местных государственных учреждений, если полицейские не разыщут и не вернут ему пропавшую сожительницу. Позже выяснилось, что женщина собрала вещи и ушла, решив разорвать с «минером» отношения.

Фото Нацполиции Украины.

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