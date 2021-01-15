В Карпатах вторые сутки не могут найти пропавшего туриста

В Раховском районе Закарпатской области с 13:00 14 января продолжаются поиски 25-летнего львовянина, который заблудился во время прохождения туристического маршрута на горе Поп Иван Мармаросский.

Как сообщает ГСЧС Украины, в четверг спасатели прочесывали местность до позднего вечера, поддерживая связь с парнем по телефону. Тем не менее поиски были прерваны из-за резкого ухудшения погодных условий — началась сильная метель, а видимость ухудшилась до 5 метров.

Утром 15 января работы возобновили. Одновременно появилась информация о том, что турист мог уже оказаться на территории Румынии, поэтому спасатели связались с коллегами из соседнего государства, призвав их присоединиться к поискам.

А несколько часов назад спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста выступили с предупреждением о высокой лавинной опасности в районе поиска туриста. На северо-восточных склонах горы скопилось уже 30−50 см нового снега.

«Видимость ограничена, метели, температура воздуха -15 С», — говорится в сообщении.

Напомним, туристические маршруты в Карпатах могут быть небезопасными даже летом — так, в июле 2020 года группа туристов, в которой были маленькие дети, попала под сильный ливень, сопровождавшийся грозой. В результате 13 путешественников сами не могли выбраться из района Говерлы, и вызвали спасателей.

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