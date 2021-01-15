Под Луганском взорвался газопровод: боевики обвинили СБУ в терроризме

На временно оккупированной территории Луганской области в районе Глафировки взорвался газопровод высокого давления.

Как сообщает «ДС», подконтрольные боевикам массмедиа уже успели сообщить, что к инциденту, произошедшему в ночь на пятницу, 15 января, причастна «ДРГ СБУ».

Отмечается, что авария на газопроводе произошла под утро и что жители окрестных населенных пунктов видели огромное зарево.

О жертвах или пострадавших не сообщается. Однако известно, что без газа остались жители Лутугино, пгт Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, поселок Лесное, а также одна из улиц в селе Роскошное.

А блогер «Necro Mancer» выложил в сеть общение жителей временно неподконтрольных территорий, которые обсуждают ЧП.

Напомним, что на днях в Полтавской области возле города Лубны прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Оператор ГТС не исключал диверсию или попытку незаконной врезки в газопровод.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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