Под Луганском взорвался газопровод: боевики обвинили СБУ в терроризме
На временно оккупированной территории Луганской области в районе Глафировки взорвался газопровод высокого давления.
Как сообщает «ДС», подконтрольные боевикам массмедиа уже успели сообщить, что к инциденту, произошедшему в ночь на пятницу, 15 января, причастна «ДРГ СБУ».
Отмечается, что авария на газопроводе произошла под утро и что жители окрестных населенных пунктов видели огромное зарево.
О жертвах или пострадавших не сообщается. Однако известно, что без газа остались жители Лутугино, пгт Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, поселок Лесное, а также одна из улиц в селе Роскошное.
А блогер «Necro Mancer» выложил в сеть общение жителей временно неподконтрольных территорий, которые обсуждают ЧП.
15/01/21 произошла авария на газопроводе высокого давления в районе села #Глафировка https://t.co/l111hd9icf https://t.co/SbuCM5rcUe #орло pic.twitter.com/OMC8tmOu3T— Necro Mancer (@666_mancer) January 15, 2021
Напомним, что на днях в Полтавской области возле города Лубны прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Оператор ГТС не исключал диверсию или попытку незаконной врезки в газопровод.
Иллюстративное фото с Pixabay.111
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