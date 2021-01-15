В Киеве заметили вооруженных боевиков «ДНР»: что происходит

В столице Украины на улице Лобановского, 115 заметили вооруженных людей с символикой «ДНР» — проходят киносъемки. Об этом информирует «Киев Оперативный» в своем Facebook.

«Отставить панику! Никакие ДНР не захватили здание на Лобановского, 115 (как некоторые писали нам в личные сообщения). Просто снимают кино», — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи пишут: «Опасно такие съемки проводить, у кого нервы шалят, может и дел натворить», «Фух, сдаю билеты в кассу, шутники».

Как сообщалось ранее, террорист Игорь Гиркин сказал, что ОРДЛО — это «безнадежная, унылая, грязная, вонючая клоака». При этом бывший главарь боевиков не считает себя виновным в сложившемся на оккупированной Россией части Донбасса положении.

Фото: «Киев Оперативный»

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