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Происшествия

В Каменском таксисты жестко отомстили издевавшемуся над ними «шутнику»

19:37 15 января 2021
Такси

В четверг, 14 января в Каменском мужчина сделал пять ложных вызовов такси, за что водители наказали его. Об этом сообщает сайт 5692.com.ua.

Клиент вызывал автомобили к своему дому, но при этом не выходил из него. Машины подъезжали одна за другой. Когда было вызвано шестое по счету авто, таксистам удалось выманить клиента на улицу. Мужчине пришлось заплатить за вызов и простой пяти автомобилей, а затем «шутника» облили зеленкой.

Ранее сообщалось, что в России пассажирка подала заявление в полицию на таксиста, занимавшегося мастурбацией во время поездки.

Напомним, конфликт с таксистом произошел у бывшей руководительницы Минздрава Украины Ульяны Супрун — ее высадили на полдороги.

Фото: pixabay.com

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