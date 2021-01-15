На Львовщине врачей обвиняют в смерти беременной несовершеннолетней: прокуратура рассказала подробности

Прокуратура Львовской области объявила о подозрении четырем медикам городской больницы Нового Раздола, которые отказали в помощи 17-летней беременной женщине, впоследствии скончавшейся от вирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, медики не провели своевременного и полноценного обследования пациентки, правильной оценки состояния ее здоровья и не назначили лечение, а вместо этого безосновательно переводили ее для осмотров из отделения в отделение — из инфекционного в гинекологическое, а оттуда — снова в приемное. Ни в одном из указанных отделений необходимой помощи беременная не получила.

Санкция инкриминируемой медикам статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет, либо же лишение свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности, или заниматься медпрактикой в течение 3 лет.

Напомним, в ноябре похожий случай произошел в Черкассах, где женщина была вынуждена рожать ребенка под закрытой дверью больницы, куда ее не пустили якобы из-за подозрения на COVID-19.

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