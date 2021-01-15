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Происшествия

Пропавший в Карпатах турист, которого искали больше суток, найден

22:40 15 января 2021
Пропавший в Карпатах турист, которого искали больше суток, найден

В Закарпатье нашли туриста со Львовщины, который заблудился в горах 14 января. Как сообщили спасатели, его обнаружили туристы-волонтеры в районе долины Струнга (Раховский район).

К ним навстречу уже отправились служащие ГСЧС.

Турист находится в безопасном месте, состояние его здоровья, по предварительным данным, не внушает опасения.

Отметим, что аналогичное происшествие в Карпатах произошло на Раховщине в феврале 2020 года. Тогда во время прохождения туристического маршрута заблудилась группа туристов из 5 человек — четверо киевлян и один житель Кременца Тернопольской области. Они двигались из cела Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону горы, одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза.

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