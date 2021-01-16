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Происшествия

Пропавшую в Одесской области девочку обнаружили повешенной

12:43 16 января 2021
веревка

В Измаиле Одесской области ночью 16 января обнаружили повешенной 16-летнюю девушку, которая пропала накануне.

По информации областного главка полиции, внешних признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили.

О пропаже дочери, ушедшей гулять с подругой, в правоохранительные органы сообщила ее мать, которая беспокоилась из-за длительного отсутствия девушки, передает УНИАН.

Издание также сообщает имя подростка. Это 16-летняя Анастасия Елисеева. Она ушла из дома 15 января примерно в 6 часов вечера и не вернулась. Девушку объявили в розыск как без вести пропавшую.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии под Херсоном, где на собачьем поводке повесился 11-летний мальчик, которому запретили играть в компьютерную игру. А в Николаевской области детям удалось спасти 9-летнего мальчика, который тоже хотел укоротить свою жизнь.

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