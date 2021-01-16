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Происшествия

Смертельное ДТП в Житомире: при столкновении троллейбуса с автомобилем погиб полицейский

14:33 16 января 2021
ДТП

Заместитель начальника отдела УИАП ГУНП в Житомирской области Игорь Мороз погиб при исполнении служебных обязанностей в результате ДТП в Житомире. Об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области в Facebook.

«15 января капитан полиции Игорь Мороз уехал на своем автомобиле Volkswagen Polo для выполнения служебного задания и попал в ДТП в Житомире. От полученных травм полицейский погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:40 на Чудновском мосту в областном центре.

«Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Polo, 35-летний житель Житомира, двигаясь по ул. Чудновской, на мосту выехал на полосу встречного движения, где произошло боковое столкновение с троллейбусом. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Также травмы получила одна из пассажирок троллейбуса, 47-летняя жительница города Житомира. Женщине была оказана медицинская помощь без госпитализации», — сообщили правоохранители.

В полиции добавили, что погибший по образованию — военный-связист, после окончания Житомирского военного института, более 5 лет отдал Вооруженным Силам Украины. Службу в органах внутренних дел начал в 2014 году и был в разных подразделениях. С 2018 года, как высококвалифицированный специалист, назначен заместителем начальника отдела связи и телекоммуникаций (ныне — отдел телефонных коммуникаций, структурированных кабельных систем, видео, аудиосервисов и электронных средств контроля управления информационно-аналитической поддержки ГУНП в Житомирской области).

Как писали «ФАКТЫ», 6 января в Николаевской области в дорожно-транспортном происшествии погиб полицейский. Старший сержант Рустам Шохужаев, ехавший на собственном автомобиле, не справился с управлением и попал в ДТП.

Фото: Житомир.info

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