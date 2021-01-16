Ползком по тонкому льду: сотрудники ГСЧС геройски спасли собаку из ледяной ловушки

В Киеве сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 15 января спасли собаку, которая провалилась под лед. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в городе Киеве в Facebook.

«В Службу спасения поступило сообщение, что собака провалилась под лед. На место происшествия отправились спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место, бойцы увидели у берега много людей и едва видневшуюся собаку, которая из последних сил пыталась удержаться на поверхности воды. Уже утром чувствовалось, что температура воздуха опускается все ниже. Можно только представить, насколько холодной была вода, и какой ужас переживало тогда четвероногое. Спасатели как можно скорее одели снаряжение и бросились на спасение. Пробираясь через лед, который, стоит заметить, был довольно слабым и хрупким, спасатель быстро добрался до собаки, и уже их двух оперативно дотянули до берега другие спасатели», — говорится в сообщении ГСЧС.

Как позже стало известно, владелица собаки вышла со своим любимцем на прогулку, и в ходе игры пес прыгнул на лед, и провалился. Владелица сначала пыталась самостоятельно спасти своего четвероногого друга, но из-за сильного мороза и холодной воды, смогла зайти только по пояс. Когда женщина поняла, что самостоятельно не сможет получить своего домашнего любимца, женщина позвонила спасателям.

«Как только собака была спасена, неравнодушные граждане предоставили простыни и теплые одеяла, чтобы отогреть ее. Обладательнице собаки оказали помощь медики», — сообщили в ГСЧС.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Хмельницкой области неравнодушные люди спасли собаку, которую двое местных жителей волокли за машиной на цепи. Животное едва успевало бежать за машиной. Очевидцы издевательств над животным остановили авто и вызвали полицию.

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