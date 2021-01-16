28.06 / 28.30 33.78 / 34.24
Киев: -15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ползком по тонкому льду: сотрудники ГСЧС геройски спасли собаку из ледяной ловушки

15:14 16 января 2021
ГСЧС

В Киеве сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 15 января спасли собаку, которая провалилась под лед. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в городе Киеве в Facebook.

«В Службу спасения поступило сообщение, что собака провалилась под лед. На место происшествия отправились спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место, бойцы увидели у берега много людей и едва видневшуюся собаку, которая из последних сил пыталась удержаться на поверхности воды. Уже утром чувствовалось, что температура воздуха опускается все ниже. Можно только представить, насколько холодной была вода, и какой ужас переживало тогда четвероногое. Спасатели как можно скорее одели снаряжение и бросились на спасение. Пробираясь через лед, который, стоит заметить, был довольно слабым и хрупким, спасатель быстро добрался до собаки, и уже их двух оперативно дотянули до берега другие спасатели», — говорится в сообщении ГСЧС.

Как позже стало известно, владелица собаки вышла со своим любимцем на прогулку, и в ходе игры пес прыгнул на лед, и провалился. Владелица сначала пыталась самостоятельно спасти своего четвероногого друга, но из-за сильного мороза и холодной воды, смогла зайти только по пояс. Когда женщина поняла, что самостоятельно не сможет получить своего домашнего любимца, женщина позвонила спасателям.

«Как только собака была спасена, неравнодушные граждане предоставили простыни и теплые одеяла, чтобы отогреть ее. Обладательнице собаки оказали помощь медики», — сообщили в ГСЧС.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Хмельницкой области неравнодушные люди спасли собаку, которую двое местных жителей волокли за машиной на цепи. Животное едва успевало бежать за машиной. Очевидцы издевательств над животным остановили авто и вызвали полицию.

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин с дочкой Лизой

"Любимая мамочка": Максим Галкин показал свою маму, на которую похожа ее внучка Лиза

Пугачева и Галкин с детьми

Скоро Лиза будет выглядеть старше: Пугачева удивила своим фото в 35 лет

«Боже, яка красіва»: Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

"Боже, яка красіва": Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри пожаловался журналисту на родственников – во дворце выразили недоумение

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер