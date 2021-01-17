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Происшествия

Действовал "на опережение": житель Киевщины заманил в ловушку и убил киевлянина, которому был должен большую сумму денег

12:58 17 января 2021
поле место преступления

В Киевской области полиция оперативно раскрыла убийство молодого жителя столицы. 30-летний Александр 14 января рассказал близким, что отправляется по делам в Вышгородский район, но после этого больше двух суток не выходил на связь. После масштабных поисков киевлянина нашли, но уже мертвым. Мужчину застрелили в лесополосе в районе села Любимовка.

Вскоре правоохранители нашли и подозреваемого. Выяснилось, что 27-летний житель села Любимовка задолжал киевлянину крупную сумму. На 14 января сельчанин назначил встречу: якобы чтобы отдать долг, а на самом деле — чтобы навсегда избавиться от кредитора.

«Чтобы не случилось беды с его семьей, мужчина решил действовать „на опережение“. Для этого он назначил встречу, а когда потерпевший приехал на определенное место, мужчина выстрелил в него из обреза», — говорят в полиции.

Подозреваемый признался в преступлении. «Сделал обрез, договорился о встрече и в поле застрелил. Оставил (тело) там, где вывозят мусор, между деревьями, чтобы не видно было», — рассказал он в полиции.

Подозреваемого задержали, ему вменяется в вину умышленное убийство (ст. 115 УК Украины).

Напомним, ранее в Винницкой области было раскрыто убийство семьи фермеров. Убийца решился на жестокое преступление, чтобы вынести из дома сейф с деньгами.

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