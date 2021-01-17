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Врачам объявили о подозрении: во Львовской области умерла 17-летняя беременная пациентка

14:07 17 января 2021
больница

В городе Новый Роздол Львовской области под следствием оказались сразу четверо врачей из местной больницы. Докторам инкриминируют неоказание помощи 17-летней беременной пациентке, из-за чего больная скончалась. Об этом сообщает львовская прокуратура.

Несовершеннолетняя жительница Нового Роздола поступила в больницу с вирусной инфекцией. Вместо лечения больную несколько часов гоняли между отделениями: из инфекционного в гинекологическое, а потом в приемное. Помощи пациентка так и не дождалась и вскоре умерла.

По подозрением сейчас четверо врачей: заведующий инфекционным отделением, врач-педиатр, акушер-гинеколог и анестезиолог. За халатное отношение к пациентке медикам грозит до 5 лет ограничения свободы или трехлетний тюремный срок.

Напомним, ранее во Львовской области от осложнений коронавирусной инфекции умерла 28-летняя роженица. Малыш появился на свет путем кесарева сечения, а мать вскоре скончалась из-за общей ослабленности организма.

Фото nmllv/Facebook

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