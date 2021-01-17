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Происшествия

В Черном море затонул российский сухогруз с украинцами на борту

15:12 17 января 2021
В Черном море затонул российский сухогруз с украинцами на борту

Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщает местное информационное агентство Anadolu со ссылкой на губернатора провинции Бартын Синана Гюнера.

По его словам, турецкая сторона начала операцию по спасению экипажа затонувшего судна. Согласно имеющимся на данный момент данным, 15 членов экипажа уже находятся в трех спасательных шлюпках.

«Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия», — сказал губернатор.

Власти провинции запросили помощи у гражданских судов. В настоящее время нет новостей о погибших или затонувших спасательных шлюпках, добавил Гюнер.

Судно Arvin

В заявлении командно-оперативного центра группы береговой охраны Западного Причерноморья, которое приводит Anadolu, говорится, что затонуло грузовое судно Arvin, которое ходит под российским флагом. Из данных мониторингового ресурса Vesselfinder следует, что судно Arvin было построено в 1975 году и ходит под флагом Палау. 30 декабря прошлого года сухогруз находился в порту грузинского города Поти, а 15 января — в порту турецкого города Бартын.

По данным украинского судового реестра, Arvin ходит под флагом Палау, до 2014 года сухогруз состоял в Российском международном реестре судов. В настоящее время управляется одесской фирмой «Тесоро Марин».

Напомним, в ноябре при крушении катера у берегов Антальи погиб гражданин России — его тело обнаружили во время поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна.

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