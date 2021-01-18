Жуткий смертельный пожар случился в гостинице Одессы

На Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом, в котором расположена гостиница Arcadia Apartments. В огне погибли 2 человека, еще двое были госпитализированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в 20:30 17 января, огонь быстро охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров (горела вся крыша здания). Локализовать возгорание удалось в 22:05, а ликвидировать — в 23:51.

По данным местного интернет-издания «Думская», первоначально была получена информация о том, что очаг возгорания находился в массажном салоне, однако она оказалась недостоверной. По уточненным данным, горел дом, который находится за салоном, неподалеку от дачи бывшего мэра Черноморска Валерия Хмельнюка.

Постоялец гостиницы рассказал журналистам, что в здании произошло короткое замыкание. Почувствовав запах гари, он успел схватить документы и выбежать из здания.

Другой постоялец сообщил, что буквально 16 января в гостинице чинили проводку, а до этого в здании периодически были проблемы со светом.

Напомним, летом 2019 года в Одессе случился масштабный пожар в гостинице «Токио Стар», в котором погибли восемь постояльцев. Через год в международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали Сергея Дурача — совладельца гостиницы, который скрывался от следствия и поэтому был объявлен в розыск.

Фото ГСЧС и Думская

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