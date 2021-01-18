28.11 / 28.28 33.81 / 34.17
Киев: -20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Жуткий смертельный пожар случился в гостинице Одессы

7:27 18 января 2021
Жуткий смертельный пожар случился в гостинице Одессы

На Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом, в котором расположена гостиница Arcadia Apartments. В огне погибли 2 человека, еще двое были госпитализированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в 20:30 17 января, огонь быстро охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров (горела вся крыша здания). Локализовать возгорание удалось в 22:05, а ликвидировать — в 23:51.

По данным местного интернет-издания «Думская», первоначально была получена информация о том, что очаг возгорания находился в массажном салоне, однако она оказалась недостоверной. По уточненным данным, горел дом, который находится за салоном, неподалеку от дачи бывшего мэра Черноморска Валерия Хмельнюка.

Постоялец гостиницы рассказал журналистам, что в здании произошло короткое замыкание. Почувствовав запах гари, он успел схватить документы и выбежать из здания.

Другой постоялец сообщил, что буквально 16 января в гостинице чинили проводку, а до этого в здании периодически были проблемы со светом.

Напомним, летом 2019 года в Одессе случился масштабный пожар в гостинице «Токио Стар», в котором погибли восемь постояльцев. Через год в международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали Сергея Дурача — совладельца гостиницы, который скрывался от следствия и поэтому был объявлен в розыск.

Фото ГСЧС и Думская

228

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Борис Грачевский

Та же фраза, которой заканчивается "Ералаш": стали известны последние слова Грачевского перед комой

максим грачевский

"На органы не пустят": стало известно, что будет с сыном Грачевского из-за миллиардного долга

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Долго присматривались друг к другу: Вера Брежнева рассказала, как решилась выйти замуж за Константина Меладзе

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Осталось заплатить Усику: Джошуа и Фьюри договорились о бое на Ближнем Востоке

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер