СБУ разоблачила и объявила в розыск главаря боевиков «ЛНР»

Служба безопасности Украины объявила в розыск главаря группировки боевиков, скрывающегося на временно оккупированных территориях Луганской области, который, в частности, в 2014 году принимал активное участие в организации захвата здания областного управления спецслужбы.

Как сообщают в СБУ, помимо участия в захвате, боевик «создал и возглавил группировку — так называемый «15-й батальон территориальной обороны «Брянка СССР». Данный «батальон» принимал участие в боевых действиях против в ВСУ в 2014 — 2015 годах.

«Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. В рамках специального предварительного расследования продолжаются мероприятия по документированию противоправной деятельности главаря боевиков и привлечению его к ответственности», — говорится в сообщении.

Напомним, что в оккупированном Луганске на 17 лет за решетку отправили Тараса Олексиенко, которого передали боевикам в рамках обмена в декабре 2017 года. Местный «суд» обвинил Олексиенко в «шпионаже, подготовке теракта и незаконном обращении со взрывчатыми веществами и боеприпасами».

Фото с сайта СБУ.

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