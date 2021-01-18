Мужчина жестоко избил щенка в Киеве и попал на видео
В Киеве мужчина жестоко избил в подъезде многоэтажки щенка и выбросил его на улицу замерзать. Видео опубликовал Телеграм-канал «Киев сейчас».
Инцидент произошел на улице Бульварно-Кудрявская. Личность живодера установлена. Полиция его уже допросила.
На кадрах видно, как мужчина, держа животное на поводке, наносит ему удары ногами. После этого он выбросил собаку на улицу.
Видео 18+
По информации Telegram-канала «Киев Оперативный», сейчас с животным все в порядке. Собаку подобрала девушка, с которой позже зоозащитники отвезли щенка в ветлечебницу. Там провели полное обследование.
Документы по обследованию зоозащитники планируют передать полиции.
«Огромное спасибо всем, кто помогал, не спал и максимально поддерживал. Отдельное спасибо девушке (она попросила остаться анонимом), зоозащитникам, волонтерам и конечно вам, люди!», — написал Лев Ремнев.
Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня, 18 января, киевский суд вынес оправдательный приговор самому известному догхантеру Алексею Святогору. Судья не увидела в действиях мужчины состава преступления. Прокуратура намерена обжаловать приговор.102
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