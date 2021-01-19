Потерявший портмоне телеведущий Голованов впечатлил всех историей

Украинский телеведущий Василий Голованов рассказал, как ему вернули деньги, забытые в супермаркете.

Голованов заметил, что у него нет портмоне у родителей, к которым заехал после покупки продуктов в Мегамаркете. Кошелька с деньгами не оказалось ни в машине, ни дома.

После звонка в Мегамаркет его пригласили смотреть записи на видео камерах. Для этого нужно было пригласить полицию. Копы приехали достаточно быстро.

После просмотра камер, выяснилось, что портмоне лежало в тележке, когда Голованов выходил из магазина.

Дальше он написал заявление. Было уже 23:00. Затем поехал в отделение полиции, где за пять минут ему сделали необходимую справку.

Ближе к обеду следующего дня, а это было воскресенье, ведущему перезвонили и сообщили, что установили события субботнего вечера. Портмоне осталось в тележке, ее забрал сотрудник магазина, собирающий тележки и поставил на место. Очередной покупатель взял тележку, пройдя пару метров обнаружил портмоне, и пошел за покупками.

По дороге домой, мужчина, вытащив деньги, выбросил кошелек в мусорник.

В воскресенье к нему приехали сотрудники полиции. Человек во всем признался, покаялся, деньги вернул, после чего несколько часов водил полицейских по району в поисках портмоне.

«Портмоне, к сожалению, так и не нашли. Я приятно удивлен оперативности, с которой сработали полицейские. Большое спасибо, пусть Господь убережет от бандитской пули, а правительство достойно оценит вашу работу и повысит зарплату», — написал Голованов.

В сети ведущего называют везунчиком и пишут, что ему помогла его публичность. Некоторые комментаторы приводят свои похожие истории.

Напомним, ранее публичные украинцы рассказывали истории со счастливым концом, когда им удавалось возвращать украденные страницы в соцсети. В частности своей историей поделилась Снежана Бабкина, которая зарабатывала на рекламе в Instagram.

Фото из открытых источников

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