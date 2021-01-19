Мошенник попытался устроить человека к Зеленскому за 200 тысяч долларов

В Украине задержали афериста, который предлагал решить вопросы трудоустройства в Офис президента Украины за сотни тысяч долларов.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, мошенник предложил свои услуги потерпевшему, назвав во время первой встречи сумму от 100 до 300 тысяч долларов США в зависимости от должности.

Позже он оценил выбранную должность в 200 тысяч американских долларов.

При получении первой части взятки в 100 тысяч долларов гражданина задержали.

Открыто уголовное производство. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением ГБР.

Ранее «ФАКТЫ» писали о рекордной в истории Украины взятке в 6 миллионов долларов, которая предполагалась тогдашнему руководителю САП Назару Холодницкому за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр правительства Николая Азарова — Николай Злочевский.

207

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter