Новость о смерти львовского пенсионера в очереди за бесплатной едой оказалась фейком

19 января в соцсетях активно распространялась новость о том, что якобы во Львове в праздник Крещения раздавали еду малоимущим, а один из пенсионеров так и умер, не дождавшись своей порции. Фейк был настолько эмоционально цепляющим, что в его распространении поучаствовали не только местные сайты, но даже представители телеканалов с всеукраинским вещанием. Так, информация об умершем от голода пожилом львовянине появилась в Telegram-канале ведущего телеканала «НАШ» Максима Назарова.

В полиции развенчали фейк о причинах смерти пенсионера. Как сообщает «Варта», правоохранители выяснили, что один из прихожан действительно почувствовал себя плохо во время богослужения. Мужчина вышел на улицу, присел на лавке и скончался до прибытия врачей. При этом смерть пенсионера не была связана с «оголоданием».

Личность пожилого львовянина уже установили. Также подтвердилось, что смерть наступила быстро, до того, как приехала вызванная к церкви скорая помощь. Инцидент произошел возле Храма священномученика Иосафата (ул. Замарстиновская, 134А).

Напомним, ранее были развенчаны фейки о том, что в Западной Украине якобы закончились продукты местного производства, и жители голодают.

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