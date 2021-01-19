Блогер на потеху публике избивал в прямом эфире свою мать бутылкой из-под шампанского

В Украине будут судить блогера Артура С., более известного по прозвищам Квадрат, Малыш и Турик. 33-летнего жителя Бердичева обвиняют в том, что он в прямом эфире издевался над своими жертвами, избивая их резиновым шлангом, вырывая волосы на голове своих пленников, обливая их зеленкой. Эти кошмарные шоу смотрели онлайн по всей Украине и в России десятки, а порой и сотни тысяч зрителей. Подписчики канала Турика «Малыш&бригада» на YouTube готовы были платить за жуткое зрелище и требовали все более жестких наказаний для жертв блогера. В результате Турика задержали прямо во время прямого эфира, после того когда один из его подопечных избил другого — пропавшего накануне грузчика с бердичевского рынка. В тот момент, когда в квартиру, где проводился последний стрим Турика, ворвалась полиция, грузчик Владимир был без сознания. Если бердичевского блогера осудят, то это может быть первым приговором за подобные интернет-шоу на всем постсоветском пространстве. Другим «коллегам» Турика по стримам пока удавалось выходить сухими из воды, хотя во время их прямых эфирах, бывало, происходили вещи и пожестче. Параллельно с делом о пытках и незаконном лишении свободы, которое слушается в Украине, в России проводится досудебное расследование уголовного производства в отношении популярного в определенных кругах блогера Стаса Решетникова, у которого во время стрима умерла девушка. Как оказалось, Турик был далеко не первым, кто придумал издеваться над своими жертвами в прямом эфире, получая за это деньги от зрителей. Первый треш-стрим (именно так называется жанр подобного зрелища в Интернете) состоялся еще в 2010 году в России. Но был он довольно безобидным. «ФАКТЫ» попробовали разобраться, почему подобные шоу в Интернете имеют такую большую популярность, и попутно выяснили некоторые интересные детали. Также сегодня мы попробуем открыть для вас двери в зловеще-загадочные «красные комнаты» (Red room) и попытаемся выяснить, действительно ли в Интернете есть сайты, на которых в прямом эфире пытают и даже убивают своих жертв по заказу зрителей.

«Первые стримеры брились налысо в прямом эфире и стригли на ногах ногти. За это зритель платил деньги»

Как-то так получилось, что треш-стрим как жанр оказался популярным на территории нескольких республик бывшего Советского Союза. В частности, в Украине и России. На Западе подобные прямые эфиры не пользуются особой популярностью.

Первым треш-стримером считается россиянин Кирилл Зырянов, больше известный под ником (прозвище в Интернете) VJLink. Начиналось все в 2010 году довольно-таки безобидно. Зырянов проводил прямые трансляции того, как он играет в онлайн-игру Dota. VJLink играл часами напролет, ставя рекорды. В какой-то момент он решил создать свой собственный канал на YouTube. Но вот что там показывать, Зырянов поначалу не знал. Его первые треш-стримы, где VJLink подстригал ногти на ногах или брился налысо в прямом эфире, собирали небольшое количество зрителей, которые даже готовы были… платить деньги за это зрелище. Но это была далеко не та популярность, о какой мечтал Зырянов. Однажды во время прямого эфира он поругался с товарищем. Началась драка. В результате товарищ выбил Зырянову зубы. Об этом «забавном» случае сразу же написали в нескольких изданиях, и потенциальные зрители начали искать канал VJLinka. Количество подписчиков у блогера начало стремительно расти. Вот тогда-то Зырянов и понял, что хочет видеть зритель на экранах своих компьютеров — жестокость.

В Украине первыми треш-стримерами можно назвать Мопса и Андрея Щадило. Мопс, он же Сергей Новик, в интернет-пространстве за короткое время стал настоящей знаменитостью. Из своих 47 лет 27 он провел в тюрьмах. Первый стрим был записан именно в местах лишения свободы — в Белоцерковской исправительной колонии. Мопсу досталась роль жертвы. Его партнер по стримам в прямом эфире оскорблял Новика, называя того «гребнем» (человеком нетрадиционной сексуальной ориентации на тюремном жаргоне). С первых прямых эфиров шоу Мопса и Щадило стало популярным в интернете. Выйдя на свободу, они решил открыть на YouTube свой канал, который назвали «Мопс дядя пес». К 2019 году на нем было уже 526 тысяч подписчиков. Мопс очень часто представал в стримах в роли жертвы. Основной зритель был в России. Именно россияне предлагали Андрею Щадило деньги за то, чтобы тот в прямом эфире издевался над Мопсом. У блогеров были даже свои расценки: дать Мопсу щелбана — 100 рублей (38 гривен). Выстрелить Мопсу в голову из травматического пистолета — 50 тысяч рублей (19 тысяч гривен).

Но, кроме издевательств над Мопсом, на стримах был и другой формат. Чаще всего Сергей Новик рассказывал зрителям о тюремных законах. Эти видео собирали многомиллионные аудитории. Так, например, стрим, в котором Мопс рассказывает о том, как «первоходу» правильно заходить «в хату» (в камеру или барак), посмотрело более пяти миллионов зрителей.

Контент по ссылке 18+!

Несмотря на роль жертвы в эфире, Мопс буквально купался в лучах славы, в то время как его партнер по съемкам Андрей Щадило оставался больше за кадром. Сергея Новика приглашали на телевидение. Например, он был участником шоу «Суперинтуиция». Потап и Надя Дорофеева должны были угадать, кто из участников шоу является интернет-звездой.

Именно к Мопсу на интервью пришел сбежавший от Турика некто Шпунт, принимавший участие в стримах бердичевского блогера, на которых мучали пленников.

Осторожно! Контент по ссылке 18+! Особо впечатлительным лучше не смотреть.

Мопс умер в 2019 году. На похоронах его партнер по съемкам Андрей Щадило сказал, что, несмотря на происходившее в прямых эфирах, они с Новиком были друзьями. «Я старался показать ему мир. В конце концов, мы зарабатывали деньги», — говорил Щадило. И действительно, только за один эфир Мопс и Щадило получали не меньше 20 тысяч гривен. Доходы между участниками шоу делились обычно в соотношении: 70% - ведущему и 30% - жертве, которую еще называют «контентмейкером».

Многие зрители считают, что в шоу «Мопс дядя пес» всё было, скорее всего, наиграно. Хотя что можно сказать о выстреле в голову из травматического пистолета за 19 тысяч гривен? Ничего себе «наигранность»! Впрочем, надо признать, что в эфире у российских коллег Мопса и Андрея Щадило всё было гораздо страшнее. Как мы уже упоминали выше, 1 декабря 2020 года во время стрима Стаса Решетникова, более известного как Reeflay или Panini, умерла девушка.

Девушка Стаса Решетникова: «У меня ожог будет. Вызови мне такси, я хочу уехать»

Об этом случае писали многие СМИ, в том числе и в Украине. 1 декабря во время одного из очередных стримов Решетников выгоняет почти раздетую девушку Валентину из дома на улицу. Некоторое время он продолжает вести прямой эфир, общаясь со своими подписчиками, потом все-таки решает посмотреть, как там Валя. Стас выходит во двор и уже минуту спустя приносит в дом бездыханное тело своей подруги. «Она, кажется, умерла. Не дышит», — говорит в камеру Reeflay и начинает плакать. Еще буквально через пару минут Решетников спокойно продолжает свое шоу, во время которого на заднем плане на кровати видно тело девушки. Она действительно не подает признаков жизни. Блогер же в это время общается с подписчиками, спрашивая их, как ему теперь поступить с телом.

Даже из своего задержания Решетников решил устроить шоу. Когда в дом ворвалась полиция, Стас не отключил камеру, а продолжил беседовать со зрителями.

В ряде СМИ было написано, что Валентина — девушка Решетникова. Но, как выяснилось вскоре, она была жертвой его прямых эфиров — так называемым контентмейкером. Reeflay по заявке зрителей бил свою подругу лицом об стол, всячески унижал ее, заставлял садиться на горлышко бутылки…

Фрагмент стрима, во время которого избивают девушку

В Интернете вспоминают один случай. Валентина лежала на кровати. У нее болела голова. Решетников в это время вел свой стрим. «Вылечи ей голову перцем», — предложил один из зрителей и перечислил на счет Решетникова… 45 рублей (примерно 17 гривен). Не задавая лишних вопросов, дабы оживить свое шоу, Стас взял баллончик с перцовым раствором и подошел к девушке. «У меня ожог будет. Вызови мне такси, я хочу уехать», — взмолилась девушка. Но Решетников не собирался отказываться от задуманного и прыснул Вале в лицо перцовым раствором. Девушка заплакала. «Что ты делаешь? Остановись вовремя. Она сделала для тебя больше, чем кто бы то ни было!» — попросил еще один участник стрима. Однако Reeflay никого больше не слушал. Есть информация, что Валентина была на тот момент беременна.

Фрагмент стрима с Валентиной

Интересно, что Решетникова коллеги-стримеры называли одним из самых мягкосердечных блогеров. Однажды к нему в шоу попал известный контентмейкер Валентин Ганичев по прозвищу Депутат. Депутат несколько месяцев принимал участие в прямых эфирах Решетникова, и зрители были недовольны. «Ты слишком мягко с ним обращаешься», — писали они в комментариях. И тогда Reeflay решил действовать жестче. В ход пошли зеленка, подзатыльники, шлепки, оскорбления. Теперь-то подписчики Решетникова уже были довольны.

Осторожно! Контент по ссылке 18+! Особо впечатлительным лучше не смотреть.

«В одном из эфиров жертву почти похоронили заживо»

Основоположник треш-стримов Кирилл Зырянов говорил, что в подобных шоу очень важно найти подходящего контентмейкера, то есть жертву, над которой будут издеваться в прямых эфирах. Жертвы были настоящими звездами Интернета. За них боролись стримеры, как будто за звезд футбола: наиболее удачных контентмейкеров старались переманивать в свое шоу. Депутат был одним из таких удачных контентмейкеров, который переходил от одного блогера к другому.

Валентин Ганичев по прозвищу Депутат — 32-летний мужчина с проблемами психики. Сам о себе он рассказывает, что когда-то был настоящим депутатом в ЛДПР Жириновского. Правда это или нет, никого не интересовало. Главное, что он был очень удачной жертвой, которая собирала большое количество зрителей в прямых эфирах.

Фрагмент стрима

Кстати, сначала в стримах с участием Ганичева не было никакой жестокости. Впервые он появился в эфире у некоего Владислава Пекониди (также известного как Влад Демон). В 2017—2018 годах Валентин просто рассказывал в стримах о том, как он был депутатом. Получалось нескладно и смешно. Депутат сразу же стал популярным. Его хотели видеть в своих шоу и другие стримеры.

Наибольшее количество подписчиков на канале Демона появилось с того момента, когда он с другими участниками шоу решил разнести в щепки квартиру покойной матери Депутата. Сам Валентин Ганичев также принимал участие в уничтожении этой квартиры.

Вскоре Депутата переманили к себе блогеры Шкилла и Аркадэ. Их канал на тот момент был мало кому известен. Они решили «прикупить» себе звезду стримов Валентина Ганичева. Новые хозяева депутата уже с ним не церемонились. Какой там разговорный жанр? Зритель жаждет насилия. Депутата начали избивать за деньги зрителей, обливать зеленкой, взрывать петарды перед его лицом.

Потом Ганичева буквально насильно забрал назад Демон. Но уже четверо суток спустя Ганичев оказался у Стаса Решетникова, о котором мы упоминали выше. После того как Депутат вновь оказался на эфирах у Шкиллы и Аркадэ, Решетников прибегнул к радикальному шагу и начал везде рассылать сообщения о том, что блогеры будто бы держат бедного Ганичева в рабстве. Но не помогло. В погоне за донатами (поступлениями от зрителей) в прямом эфире Депутата едва не похоронили заживо. По нашей информации, Ганичев и сейчас добровольно остается в руках своих последних мучителей.

Ганичева чуть не похоронили заживо в прямом эфире

«Играя в игры, главный спонсор треш-стримеров Лудожоп стал миллионером»

Стримеры изгаляются, кто как может. Например, некто Андрей Гобзавр в прямом эфире жестоко избил бутылкой из-под шампанского свою мать, с которой и проводит стримы.

Осторожно! Контент по ссылке 18+! Особо впечатлительным лучше не смотреть.

Весь следующий эфир Гобзавр посвятил извинениям. Недавняя жертва сочувственно кивала головой, пока ее сын-изверг просил у нее прощения. А потом обняла сына и сказала: «Бывает». Был также случай, когда блогер взорвал свой дом. Облил комнаты бензином и бросил факел. Еле успел спастись сам.

В треш-стримах большую роль играют так называемые донатеры, которые готовы платить деньги за зрелище. Ходят легенды о некоем Лудожопе, который перечисляет стримерам очень большие пожертвования. Кто такой Лудожоп, доподлинно неизвестно. Говорят, что он миллионер. Порывшись в Интернете, я нашел о нем информацию. Ему 32 года. Свое состояние сколотил, играя в игры. Лудожопу как-то странно сказочно везло. Он выигрывал огромные суммы денег — до 7 миллионов рублей в месяц (более чем два с половиной миллиона гривен).

Лудожопу просто фантастически везет в играх. Однажды на автоматах за одну смену он выиграл рекордные 18 022 500 рублей (6 882 575 гривен). В ноябре 2017 года Лудожоп прославился тем, что стал победителем акции среди стримеров онлайн-казино от PlayFortuna, которая получила название Stream Race Hot Slot. В качестве главного приза Лудожоп получил Nissan Qashqai 2016 + 3 тонны топлива. А вообще про Лудожопа, как я писал выше, мало что известно. В сети можно найти его фото и узнать, что его еще называют Виталий Юрьевич. Его фамилию никто не знает.

Фото Лудожопа из Интернета

«Зрители за деньги могли поучаствовать в убийстве»

А теперь поговорим о так называемых «красных комнатах» — Red room. О них в Интернете ходят зловещие легенды. Там будто бы по заявкам зрителей за очень большие деньги в прямом эфире жестоко пытают и убивают людей.

Скажу сразу, лично мне найти настоящую «красную комнату» не удалось. Хотя многое другое в Torе — темном Интернете — я находил. Не особо хотелось видеть пытки и убийства. Скажем так, вообще не хотелось. Но профессия требовала хотя бы узнать: «красные комнаты» — это миф или реальность?

Несколько раз я по разным ссылкам попадал на страницы с заставкой «красной комнаты», где шел обратный отсчет времени. По идее, когда на экране цифры показывали 00:00, должна была начаться трансляция. Но ничего не происходило.

Один раз мне даже пришлось принимать участие в своеобразном квесте. На одном форуме давали ссылку на некий сайт и намекнули на его содержание. Там на странице был размещен текст, похожий на абракадабру. Непосвященные люди не смогут его расшифровать. Но мне известна программа, которая расшифровывает такие тексты. Выясняется, что это ссылка на следующий сайт. Перехожу дальше, а там обычное фото — цветок. Понимаю: что-то кроется в самой фотографии. Скачиваю ее и смотрю свойства. Там указана еще одна ссылка. Неужели я достиг своей цели? Перехожу по новой ссылке, но на экране надпись: «Сайт удален». Все мои старания были напрасны.

Впрочем, кое-что о «красных комнатах» мне все же удалось узнать. На одном из тематических форумов познакомился с неким Нордом. Разговорились с ним в личных сообщениях.

— «Красную комнату» тебе найти просто так не удастся, — сообщил мне Норд. — По крайней мере в прямом эфире трансляцию точно не увидишь. Может быть, если кто ее успел записать, потом выложит видеозапись на каком-то форуме. Доступ к реальной «красной комнате» стоит очень больших денег.

— Хочешь сказать, что они существуют?

— Почти уверен, что «красные комнаты» существуют. Но зрители — не простые люди, как мы с тобой. Это очень богатые люди, во власти. Наверняка существует какой-то закрытый клуб с огромными взносами.

— О каких суммах идет речь?

— Мне сложно представить. Попадалась на глаза переписка о том, как продают или сдают в аренду детей. Не знаю, насколько это не фейк. Но на одном из форумов в аренду ребенка отдавали за 4 тысячи долларов. А продать могли за 10 тысяч.

— Детей продавали педофилам?

— Совсем необязательно, если это продажа. Может быть, и на усыновление, и на органы. Видишь, даже такое есть в Интернете. Что говорить о «красных комнатах»? Там мучают и убивают не детей. Бездомных, похищенных женщин… Особенно в Азии и Латинской Америке похищение женщин поставлено на поток.

— Я слышал, что самыми известными «красными комнатами» были A.L.I.C.IA и ISIS Red Room…

— Это самые известные интернет-аферы. Люди платили деньги за доступ в эти комнаты, но их обманули. В случае с A.L.I.C.IA, когда таймер обнулялся, появлялся черный экран, а на дальнем плане раздавались какие-то звуки — похожие на удары и приглушенные крики. И все. Никакого видео. Думаю, что это была обычная инсценировка.

В случае с ISIS Red Room тоже был обман. В рекламе обещали, что в прямом эфире будут убивать боевика ИГИЛ, который сам раньше жестоко убивал мирных жителей. Зрители могли также поучаствовать в этом убийстве, подсказывая, что сделать с жертвой. За отдельную плату, естественно. Картинка с пленным игиловцем продержалась по указанному адресу месяц. Все это время шел сбор денег. Раздавали доступ к сайту. Но когда таймер обнулился, картинка исчезла — и все. Всех обманули.

— Как считаешь, много есть желающих увидеть реальную смерть в прямом эфире?

— Думаю, много. Счетчики на сайтах, в итоге обманувших тех, кто хотел увидеть эти ужасы, показывали по несколько миллионов человек, которые зарегистрировались для просмотра «шоу».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали результаты расследования по закрытым сетям TOR-интернета. В так называемом темном Интернете можно купить оружие, нанять киллера, заказать большую партию кокаина или приобрести партию фальшивых денег и даже рабов.

239

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter