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Дело Шеремета: стал известен результат экспертизы "белорусских пленок"

21:10 19 января 2021
шеремет

Экспертиза «белорусских пленок» по делу об убийстве Павла Шеремета подтвердила подлинность аудиозаписи. Исследование проводилось по заказу телеканала «Настоящее время». Запись была передана журналистам бывшим белорусским силовиком Игорем Макаром.

Экспертами выступили специалисты Криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов (Санкт-Петербург, Россия). Они сравнили голос на пленках с публичными аудиозаписями выступлений бывшего главы КГБ Вадима Зайцева и подтвердили идентичность голосов.

Напомним, запись про Шеремета была сделана весной 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа». Инструктаж проводился в офисе Зайцева в Минске. Обсуждалась возможность убийства Павла Шеремета при помощи взрывчатки.

Тем временем бывший белорусский силовик Игорь Макар дал показания украинской полиции по поводу обстоятельств появления аудиозаписей 2012 года. Украинские следователи назначили собственную экспертизу записей.

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