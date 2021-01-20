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Происшествия

Назван пост в офисе Зеленского, который продавали за 200 тыс. долларов

9:37 20 января 2021
Взятка

Мошенник, который предлагал трудоустройство в Офис президента и запросивший за это 200 тысяч долларов, обещал устроить «клиента» на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности.

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины и добавляют, что контрразведчики разоблачили преступную группировку, специализировавшуюся на подобных аферах.

«Оперативники установили, что в Киеве действует преступная группировка, в состав которой входит бывший помощник одного из народных депутатов Украины. Он для дискредитации органов власти за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США предложил „решить“ вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса президента Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что мошенника задержали во время получения первой части взятки — 100 тысяч долларов.

Ранее СБУ задержала коммерсанта, который занимался поставкой некачественной продукции для нужд Национальных сборных Украины.

Фото с сайта СБУ.

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