Назван пост в офисе Зеленского, который продавали за 200 тыс. долларов
Мошенник, который предлагал трудоустройство в Офис президента и запросивший за это 200 тысяч долларов, обещал устроить «клиента» на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности.
Об этом сообщают в Службе безопасности Украины и добавляют, что контрразведчики разоблачили преступную группировку, специализировавшуюся на подобных аферах.
«Оперативники установили, что в Киеве действует преступная группировка, в состав которой входит бывший помощник одного из народных депутатов Украины. Он для дискредитации органов власти за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США предложил „решить“ вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса президента Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, что мошенника задержали во время получения первой части взятки — 100 тысяч долларов.
Ранее СБУ задержала коммерсанта, который занимался поставкой некачественной продукции для нужд Национальных сборных Украины.
Фото с сайта СБУ.226
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