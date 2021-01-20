Детсад обстреляли в Одессе

В Одессе обстреляли детский сад «Золушка» на проспекте Небесной Сотни. Очевидцы рассказывают, что хулиганской выходке предшествовало сообщение о заминировании детского учреждения. Хулиганы, судя по всему, действовали в ночное время. Придя на работу, работники сада обнаружили пулевые отверстия в металлопластиковых окнах и отстрелянные гильзы рядом с местом ЧП.





Утром 20 января по детским садам города снова была объявлена тревога: в полицию поступило сообщение о якобы новом заминировании 186 детских дошкольных учреждений города. Сейчас в детсады направлены эксперты-взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, ранее полиция уже ловила хулигана, устроившего стрельбу возле детсада. Тогда оказалось, что дерзкая выходка была не целенаправленной — мужчина совершал свои «подвиги» под влиянием алкоголя.

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