Взрыв произошел в жилом доме Киева

Днем в среду, 20 января, в жилом доме Киева прогремел взрыв.

По информации «Киева Оперативного», чрезвычайное происшествие случилось на улице Курнатовского, что на границе Днепровского и Деснянского районов.

«На третьем этаже жилого дома на улице Курнатовского, 26 прогремел взрыв. По предварительным данным, произошла утечка газа. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

На фото, которое в соцсети выложил ресурс, видно, что в квартире полностью выбито одно окно, а второе повреждено.

А «Киев сейчас» уточняет, что ЧП произошло во время сварочных работ. «Последствия — выбиты окна, повреждена стена с соседней квартирой, дом отключен от газа. Несмотря на то, что в квартире были ремонтники, которые проводили сварочные работы, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в Виннице произошло чрезвычайное происшествие — на территории детского сада прозвучал взрыв. В Винницком районном управлении полиции сообщили, что гулявшие дети нашли неизвестный предмет и начали с ним играть. Этим предметом была петарда, которая взорвалась.

Фото «Киева Оперативного».

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