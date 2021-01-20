28.10 / 28.32 33.91 / 34.32
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Взрыв произошел в жилом доме Киева

12:49 20 января 2021
Взрыв в доме

Днем в среду, 20 января, в жилом доме Киева прогремел взрыв.

По информации «Киева Оперативного», чрезвычайное происшествие случилось на улице Курнатовского, что на границе Днепровского и Деснянского районов.

«На третьем этаже жилого дома на улице Курнатовского, 26 прогремел взрыв. По предварительным данным, произошла утечка газа. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

На фото, которое в соцсети выложил ресурс, видно, что в квартире полностью выбито одно окно, а второе повреждено.

А «Киев сейчас» уточняет, что ЧП произошло во время сварочных работ. «Последствия — выбиты окна, повреждена стена с соседней квартирой, дом отключен от газа. Несмотря на то, что в квартире были ремонтники, которые проводили сварочные работы, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в Виннице произошло чрезвычайное происшествие — на территории детского сада прозвучал взрыв. В Винницком районном управлении полиции сообщили, что гулявшие дети нашли неизвестный предмет и начали с ним играть. Этим предметом была петарда, которая взорвалась.

Фото «Киева Оперативного».

395

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Полякова

Хохочущая Оля Полякова в бикини устроила крещенские купания на Мальдивах

Оксана Марченко

Запиналась и подглядывала: Оксана Марченко не сумела выучить небольшой стих

Винник

Олег Винник «отметился» на крещенских купаниях

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер