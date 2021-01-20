Экс-владельца компании «Укрбуд» Максима Микитася оставили под арестом. Соответствующее решение Апелляционный суд Киева принял после рассмотрения жалобы защитников политика на решение Шевченковского районного суда от 31 декабря 2020 года, сообщила в Telegram журналист Светлана Крючкова.

Как известно, в конце 2020 года суд арестовал Микитася на 2 месяца без права внесения залога. Микитася подозревают в заказе похищения столичного адвоката, которое произошло в Киеве 8 декабря.

В Нацполиции назвали причиной похищения вымогательство 800 тысяч долларов. Эту сумму Микитась якобы дал юристу для получения желаемого решения в одном из судов, но тот результатов не добился. Потерпевший уже дал показания против Микитася и заявил, что злоумышленники все время находились на связи с бывшим нардепом.

До ареста Микитась находится под ночным домашнем арестом по подозрению в махинациях с жильем для Нацгвардии. 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

Фото Facebook Максима Микитася

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