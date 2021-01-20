Изрезавшему себе горло в суде убийце 11-летней Даши Лукьяненко дали 15 лет тюрьмы

В деле об убийстве под Одессой 11-летней Даши Лукьяненко поставлена точка. Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор жителю села Ивановка Николаю Тарасову. Мужчину признали виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование. Приговор судей — 15 лет лишения свободы. Кроме того, осужденному предстоит выплатить 800 тысяч гривен семье жертвы, сообщает Думская.

Из окончательного варианта обвинительного заключения был изъят пункт о надругательстве над телом (убитую девочку нашли в заброшенной выгребной яме). Судейская коллегия решила расценивать действия подсудимого как попытку избавиться от улик, а не как сознательное надругательство.

В день оглашения приговора обвиняемый пытался перерезать себе шею в зале суда. Предварительно мужчина заявил, что не виновен и собирается сам поставить точку в деле. Охрана отобрала у подсудимого режущий предмет, а потом прервала заседание, чтобы отвезти мужчину в медпункт и перевязать рану.

Родственники жертвы попытку самоубийства назвали «игрой на камеры» и «затягиванием заседания».

Приговором были не довольны ни сторона потерпевших, ни прокуратура. Ожидается, что будет подана апелляция с требованием ужесточить наказание убийце.

Напомним, Даша Лукьяненко пропала 13 июня 2019 года. На седьмые сутки поисков девочку нашли убитой.

В ходе следственного эксперимента картина преступления была восстановлена. Преступник затянул девочку с улицы в дом и попытался изнасиловать. Мужчина нанес ребенку несколько ударов шилом в шею и, надев на голову полиэтиленовый пакет, задушил. Чтобы надежно спрятать тело, мужчина привязал к ногам жертвы пакет с камнями, обмотал тело скотчем и спрятал в выгребной яме.

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