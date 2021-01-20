Разгуливал по улице с отрезанной головой в руках: в Одессе задержали жуткого убийцу

В среду, 20 января, в Одессе совершены зверские убийства: один человек обезглавлен, из чрева другого извлекли внутренние органы. Всё произошло в Киевском районе города, в жилом доме по проспекту Небесной Сотни, 41.

По словам жильцов, обнаженный молодой мужчина «вышел из подъезда дома, весь обмотанный человеческими кишками, а в руках он держал отрубленную человеческую голову»

Эту информацию «ФАКТАМ» подтвердили в полиции, уточнив, что на спецлинию 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках.

Оперативно прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Правоохранители последовали за ним, зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

«Сейчас на месте происшествия работают руководство регионального главка Нацполиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения. Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — сказали в полиции.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся первоочередные следственные действия. Предварительно установлено, что мужчина убил отца и еще одного человека, данные о котором в настоящее время выясняются. Одному из мужчин убийца вспорол брюшную полость, а второму отрезал голову.

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Напомним, в этот же день, 20 января, поставлена точка в деле об убийстве под Одессой 11-летней Даши Лукьяненко. Преступника приговорили к 15 годам лишения свободы.

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