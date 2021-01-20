Под Одессой сожгли две автомашины руководителя порта

В ночь на 20 января в Черноморске под Одессой сожгли автомобиль, принадлежащий экс-депутату местного горсовета. Авто было припарковано на официальной стоянке.

Как сообщили в полиции, автомобиль Toyota Land Cruiser (по другим данным, это Toyota Prado), принадлежащий 58-летнему горожанину, загорелся на улице Парковой.

«Предварительная причина возгорания — поджог. После ликвидации пожара на месте происшествия работала следственно-оперативная группа районного управления полиции, они изъяли обгоревшие части автомобиля и другие вещественные доказательства. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц», — уточнили в полиции.

Как стало известно, автомашина принадлежит заместителю директора Черноморского морского порта по правовым и имущественным вопросам Алексею Маляренко. И это уже второй его автомобиль, который сжигают за последние пять суток. В ночь на 16 января на той же парковке возле дома Маляренко сожгли Toyota Camry, оформленную на его родственницу.

Характерно, что ни одно из указанных авто в декларациях замначальника порта не фигурирует.

Алексей Маляренко — бывший депутат Черноморского горсовета от Оппоблока и бывший начальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений мэрии. Предполагается, что поджоги, скорее всего, связаны с его деятельностью в порту и конфронтацией с нынешним временным руководителем этого транспортного предприятия Игорем Шевченко.

Напомним, 20 января в Одессе задержали убийцу, который ходил по улице с отрезанной головой в руках. А накануне неизвестные хулиганы обстреляли детский сад.

Фото Нацполиции

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