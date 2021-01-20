«Я почувствовал, как под моей рукой зашевелился живот мальчика — он задышал. В этот момент чуть не расплакался»

Об этом происшествии в соцсетях рассказал заместитель мэра польского города Вронки Роберт Дорна. По словам чиновника, мальчик лет шести подавился деталью конструктора и начал задыхаться. Его мама вызвала скорую, но ребенок мгновенно посинел и приезда врачей, вероятнее всего, не дождался бы. Мальчика спасли трое украинцев, оказавшихся рядом. Руслан Голуб, Иван Ковальский и Иван Кузьмич из Кременца Тернопольской области приехали в Польшу на заработки и в момент, когда случилась беда, работали на объекте неподалеку.

«Женщина выбежала во двор и закричала на польском: «Помогите! Спасите моего ребенка!»

Украинцы признаются: ни у кого из них нет медицинского образования, и они не знали, что нужно делать в подобных ситуациях. «У мальчика не прощупывался пульс. Мы действовали интуитивно. Как оказалось, правильно. В какой-то момент под моей ладонью забилось сердце ребенка», — вспоминает 27-летний Руслан Голуб.

Этот случай произошел в декабре — и в польской прессе его назвали рождественским чудом. Сейчас Руслан Голуб уже вернулся в Украину и рассказал «ФАКТАМ» подробности пережитого.

— Мы с ребятами были во Вронках — это небольшой город в тридцати минутах езды от Познани, — говорит Руслан. — Работали на объекте, делали паркинг рядом с местной школой. Затем еще должны были возле школы положить брусчатку. Через дорогу от этого паркинга — жилые дома. В одном из них произошло ЧП.

В тот день впервые за долгое время во Вронках пошел снег. Мы с ребятами обсуждали, что в таких условиях в этом году еще не работали. Внезапно услышали женский крик. Женщина выбежала во двор и закричала на польском: «Помогите! Спасите моего ребенка, он не дышит!» Подбежав ближе, мы увидели у нее на руках мальчика. Она держала его за руку и за ногу, а он вообще не подавал признаков жизни. Мама продолжала кричать нечеловеческим голосом, у нее дрожали руки. Рядом больше никого не было, и мы с ребятами бросились на помощь. Из слов мамы стало понятно, что мальчик чем-то подавился. Я взял ребенка одной рукой за живот, второй держал его за спину. Он не дышал. Его щеки были мертвенно-бледные, а мочки ушей — фиолетовые. Я стал осторожно постукивать мальчика по спине.

Но это, по словам Руслана, не помогло:

— Ребята предложили положить его на спину и делать искусственное дыхание. Мы уже хотели это сделать, но тут я подумал, что можем навредить. А если у него закатится язык? Поэтому отказались от этой идеи. Один из ребят взял мальчика за ноги и держал головой вниз. Другой придерживал его голову. А я схватил его за живот и продолжал постукивать по спине. Было очень страшно. У меня у самого был шок, стучало в висках… Я боялся навредить. Но отступать уже было некуда.

Когда этот метод не помог, я встал на левое колено, а на правое положил ребенка так, чтобы его голова при этом свисала вниз. Прижал его живот к своему колену и опять начал легонько постукивать мальчика по спине. И буквально с третьего раза ребенок срыгнул. Я не заметил, чтобы он выплюнул какую-то деталь, — из него вышло что-то, похожее на фиолетовый йогурт. В следующую секунду мальчик сделал первый вдох. Я почувствовал, как под моей рукой зашевелился его живот — он задышал! В тот момент я чуть не расплакался.

«Хрипы исчезли, щечки порозовели, мочки ушей уже были не фиолетовые»

— Мама мальчика не сразу поняла, что ребенок дышит, — рассказывает Руслан Голуб. — Она была в таком состоянии, что, казалось, уже ничего не видела и не понимала. Продолжала бегать по дороге и просить, чтобы кто-то помог, вызвал скорую. Хотя скорую вызвали сразу и теперь оставалось только дождаться врачей.

Мы тем временем обтерли мальчика снегом, чтобы он быстрее пришел в себя. Через несколько минут малыш уже полноценно дышал. Я видел, что его легкие набирают воздух, хрипы исчезли. Щечки порозовели, мочки ушей уже были не фиолетовые. Мы с ребятами по-прежнему держали его в том же положении — вниз головой. Ведь деталь, которой он подавился, так и не вышла — и мы боялись, что ситуация может повториться.

Мальчик был в домашней одежде — тоненькой кофточке и штанишках — и уже начал замерзать. Попросили маму вынести теплое одеяло. Скорой все не было, и в какой-то момент мы попробовали занести ребенка в дом. Но, как только мы сделали это и мальчик оказался в тепле, он начал закрывать глаза и засыпать. Нельзя было допустить, чтобы до приезда врачей он потерял сознание. Поэтому мы опять вынесли его на улицу и умыли снегом. При этом старались держать его в одном и том же положении. Казалось, все это длилось несколько часов. Хотя на самом деле — меньше десяти минут. Только когда передали мальчика врачам, я смог наконец выдохнуть. Ребенок жив! Мы с ребятами понятия не имели, как действовать в подобных ситуациях, но тем не менее смогли ему помочь.

«Вернувшись на объект, не могли приступить к работе — только смотрели друг на друга и молчали»

— Меня до сих пор бросает в дрожь, когда вспоминаю крик мамы и бездыханного посиневшего ребенка у нее на руках, — говорит Руслан. — А сразу после случившегося мы с ребятами и вовсе не поняли, что произошло. Передав мальчика врачам, вернулись на свой объект. Самое время было приступить к работе, а мы не могли. Застыли в ступоре, смотрели друг на друга и молчали. Каждый заново проживал все, что произошло.

— С мамой мальчика вы больше не общались?

— С мамой нет, но минут через пятнадцать после случившегося к дому подъехал его отец. Он подошел к нам, поблагодарил. Он тогда еще сам толком не знал, что произошло с его сыном и почему тот начал задыхаться. Говорил, что, возможно, это аллергия на прививку. Хотя мы как раз были уверены, что причина механическая — при аллергии наши мероприятия точно не помогли бы. А на второй день отец ребенка снова к нам подошел и рассказал, что в больнице сыну сделали рентген, который показал: ребенок подавился маленькой деталью конструктора «Лего». Эту деталь увидели на рентгене. Когда малыш задышал, предмет не вышел наружу, а провалился ниже.

Злополучную деталь извлекли в ходе операции. Мальчик уже дома и чувствует себя удовлетворительно. Известно, что ему шесть лет и его зовут Шимон. О спасении ребенка украинскими заробитчанами в канун Рождества рассказали польские СМИ. Комментировавшие этот случай врачи отметили: счет действительно шел на секунды и, если бы не оперативные и правильные действия мужчин, ребенок не дождался бы приезда скорой. Об этом же написал в «Фейсбуке» заместитель мэра города Вронки Роберт Дорна.

Заместитель мэра польского города Вронки Роберт Дорна и спасшие мальчика жители Кременца Тернопольской области Руслан Голуб, Иван Ковальский и Иван Кузьмич. Фото из «Фейсбука» Роберта ДОРНА

— Мы не ожидали, что о случившемся узнают все в округе, — признается Руслан Голуб. — Следующие несколько дней к нам постоянно подходили местные жители. Благодарили, угощали кофе и булочками. Было очень приятно. Приезд заместителя мэра для нас и вовсе стал неожиданностью. Он подарил нам сувениры от города: ручки, календари, блокноты, футболки, печенье. Дома, в Украине, этим подаркам очень удивились. До приезда в Украину мы с ребятами не рассказывали родным о том, что произошло. Но теперь уже, понятное дело, знают все (смеется). А с ребятами — Иваном Кузьмичем и Иваном Ковальским — мы больше, чем просто друзья и коллеги. Иван Ковальский — это муж моей сестры, Иван Кузьмич — мой друг детства и теперь уже мой кум. В Польшу ездим на заработки не первый год. Кто знает, может, еще побываем во Вронках и увидим Шимона. Мне очень этого хотелось бы.

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