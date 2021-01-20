Страдал приступами психоза: стали известны подробности об одесском головорезе

Исполнителем жуткого двойного убийства в Одессе в среду, 20 января, оказался 30-летний местный житель. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в областной прокуратуре.

«Во время обыска по месту жительства злоумышленника работники правоохранительных органов обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, пострадавшими оказались отец подозреваемого и друг семьи. В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий, по результатам которых будут решено об официальном сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения», — сказали в прокуратуре.

Как стало известно, полицией задержан с «поличным» (отсеченной головой) некий Дмитрий П. Ранее он работал в пятизвездочном отеле «Дюк», который располагается в самом центре города, в переулке Чайковского. Оттуда мужчину уволили за периодические «приступы психозов и пребывание в состоянии наркотического опьянения».

По предварительным данным, этот «неуравновешенный» молодой человек обезглавил своего отца, а также вспорол живот и выпотрошил внутренние органы 32-хлетнего Александра Д., который, как предполагают, был другом семьи.

Под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры № 1 начато уголовное производство по факту умышленного двойного убийства. Начато расследование.

Тем временем суд Одесской области вынес приговор убийце 11-летней Даши Лукьяненко, который в зале суда пытался перерезать себе горло.

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