Нарушивший ПДД замминистра промышленности Немилостивый попал в скандал с полицией

Утром в четверг, 21 января, Кабмин соберется на внеочередное заседание, дабы разобраться в попавшим в скандал с полицией замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в повестке дня один вопрос — увольнение чиновника. «Я уже не раз говорил — в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями», — написал глава Кабмина в соцсетях.

Тем временем в Патрульной полиции разъяснили, что речь идет о нарушении чиновником правил дорожного движения, в том числе, и «пьяное» вождение.

«Недавно поздно ночью на улице Жилянской экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 „Выезд на дорогу с односторонним движением“. Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения», — отметили в полиции и добавили, что водитель отказался пройти освидетельствование и показал им удостоверением замминистра.

В ходе оформления документов чиновник забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и заявил, что уходит. «Патрульные потребовали от водителя оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду. На что патрульные, согласно ст. 45 ЗУ „О Национальной полиции“, применили к гражданину наручники», — пояснили в полиции и добавили, что фразы «я заместитель министра», «а вы знаете, кто мой дядя», «поговорите по телефону» и тому подобное на патрульных не действуют.

Админматериалы на проштрафившегося чиновника направлены в суд. Точная дата произошедшего не указывается.

Фото со странички Патрульной полиции в соцсетях.

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