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Происшествия

Убившему сотрудника администрации Порошенко гражданину Армении дали 8 лет тюрьмы

15:04 21 января 2021
Место преступления

Гражданина Армении, причастного к гибели в 2019 году сотрудника Администрации президента, когда главой государства был Петр Порошенко, приговорили к восьми годам лишения свободы и конфискации имущества.

Как сообщают в Киевской городской прокуратуре, Шевченковский районный суд столицы признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 187 УК Украины (Разбой). Свою вину обвиняемый признал частично.

В прокуратуре напомнили о событиях двухлетней давности, когда в марте 2019 года в Киеве на улице Багговутовской, прямо у ворот церкви, обнаружили окровавленное тело мужчины. Убитым оказался главный консультант Главного департамента информационной политики АПУ Александр Бухтатый.

«Обвиняемый вместе с сообщником встретили пострадавшего на улице и совершили разбойное нападение, нанеся мужчине не менее четырех ударов в область головы. На следующий день тело мужчины нашли местные жители», — напомнили в прокуратуре и добавили, что одного из нападавших удалось задержать. Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Напомним, что накануне в Одессе полицейские задержали неадекватного мужчину, разгуливавшего по улице с человеческой головой. Злоумышленник обезглавил одного мужчину, а второму вскрыл живот и обмотался его кишками.

Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

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