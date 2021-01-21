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Происшествия

Катастрофический пожар в Харькове: спасатели подтверждают большое число жертв

16:32 21 января 2021
Пожар

В Харькове возник пожар в доме для престарелых — на месте чрезвычайного происшествия обнаружены тела 15-ти погибших.

Как сообщают в харьковской ГосЧС, загорелось здание на улице Нижней Гиевской — двухэтажный жилой дом, переоборудованный под дом престарелых.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже здания.

В 16:14 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. На месте чрезвычайного происшествия обнаружены тела 15 человек, еще пятеро пострадали.

«К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Событие классифицирована как чрезвычайная ситуация государственного уровня», — говорится в сообщении.

А Telegram-канал «Труха Харьков» показывает фото с места чрезвычайного происшествия.

Напомним, что недавно в Одессе на Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом, в котором расположена гостиница Arcadia Apartments. В огне погибли 2 человека, еще двое были госпитализированы.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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Катастрофический пожар в Харькове: спасатели подтверждают большое число жертв

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