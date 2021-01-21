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Происшествия

Зеленский отреагировал на трагедию в Харькове с пятнадцатью погибшими

16:47 21 января 2021
Пожар в Харькове

На трагедию в Харькове, где во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек, отреагировал президент Владимир Зеленский, поручив Кабмину создать государственную комиссию для выяснения причин ЧП.

«Страшная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше», — пишет Зеленский в соцсетях.

Президент добавляет, что поручил Кабмину создать комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. А министру внутренних дел поручено открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное производство.

«Призываю местные власти — руководителей городов и областей — максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования», — заявил Зеленский.

Недавно смертельный пожар произошел и в Одессе, где в загоревшейся гостинице погибли два человека. Еще двое с травмами попали в больницу.

Фото с сайта ГосЧС.

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