Два человека погибли из-за отравления угарным газом в съемной квартире во Львове

Трагедия произошла во Львове в четверг, 21 января, в одной из квартир дома, расположенного на улице Городоцкой, 110. Как сообщает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета, в квартире, которую арендовала молодая пара, были обнаружены два трупа — 22-летнего жителя города Турка Львовской области и 19-летней львовянки. Вероятная причина их гибели — отравление угарным газом. Бригада скорой помощи констатировала смерть до своего приезда. Аварийная бригада «Львовгаза» прекратила подачу газа в квартиру. Причина произошедшего устанавливается.

По информации других источников, с погибшими в этой квартире, сдаваемой посуточно, была еще одна пара молодых людей, которые спали в соседней комнате. Они не пострадали и обнаружили погибших друзей утром.

В каждой из комнат установлены газовые конвекторы. Они были включены для обогрева. Возможно, неисправность одного из них и стала причиной гибели молодых людей. На месте работают следователи и газовики.

Напомним, что ровно год назад во Львове из-за угарного газа погибла супружеская пара — 36-летний мужчина и 38-летняя женщина. Утечка произошла из газовой колонки, расположенной на кухне.

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