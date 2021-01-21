Шмыгаль срочно собирает Кабмин из-за смертельного пожара в Харькове

Премьер-министр Денис Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина в связи со страшным пожаром в харьковском доме престарелых.

По поручению президента будет создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии, сообщил премьер в Telegram-канале.

«На месте работают спасатели. Известно о 15 погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал премьер.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове возник пожар в доме на улице Нижней Гиевской в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. По предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже здания.

На месте чрезвычайного происшествия обнаружены тела 15 погибших.

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