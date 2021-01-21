«Это просто ритуал»: одесский монстр объяснил обезглавливание родного отца

В четверг, 21 января, в Одессе сообщили о подозрении в двойном убийстве мужчине, расхаживавшему по улице с отрезанной головой своего отца. Напомним, это жуткое преступление произошло накануне, в обычной пятиэтажной хрущевке в Киевском районе города.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, 30-летнему одесситу объявили подозрение в умышленном убийстве отца и еще одного мужчины.

«Ужасное ЧП произошло вчера в арендованном помещении на проспекте Небесной Сотни, где проживали все трое. Злоумышленник ножом отрезал своему 53-летнему отцу голову и разрезал брюшную полость, а 32-летнему знакомому нанес многочисленные ножевые ранения в шею и туловище», — рассказали в полиции.

По словам подозреваемого, он совершил убийства во время так называемого ритуального обряда. Когда его задерживали, он был спокоен. На вопрос правоохранителей о том, что случилось, отвечал: «Все в порядке». В это время на шее подозреваемого были намотаны внутренние органы его отца.

Как рассказывали очевидцы, подозреваемый вышел из подъезда жилого дома, закурил, подошел к припаркованному неподалеку автомобилю и положил отрезанную голову на капот. Затем разбил стекло в другом авто и вытащил из него куртку. Когда увидел подъезжавшую полицейскую машину (патрульной полиции), взял голову под мышку и стремительно направился обратно, к подъезду дома. При этом, говорят, вел он себя спокойно.

После задержания он заявил журналистам, что убил потому, что ему так захотелось.

Также есть информация, что окровавленный неадекват кричал, что он — Бог и ему должны поклоняться.

Как стало известно, жуткая кровавая драма разыгралась на почве давних неприязненных отношений между отцом и сыном. Вчера возникла очередная ссора, во время которой подозреваемый прямо в квартире нанес потерпевшему множественные удары ножом в область шеи и туловища. Убедившись, что отец умер, злоумышленник расчленил его — отрезал голову и разрезал брюшную полость. Однако на этом он не остановился и решил убить 32-летнего соседа отца, который снимал у него комнату. Сам подозреваемый также проживал в этой квартире.

По некоторым данным, «одесский головорез» ранее был женат и у него есть ребенок.

В рамках производства, начатого по п. 1 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз, направленных на исследование психического состояния подозреваемого, его вменяемости и всех обстоятельств случившегося.

В настоящее время следователи ходатайствуют об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

За содеянное ему может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали подробности об одесском головорезе. Ранее он работал в пятизвездочном отеле «Дюк» в центре Одессы. Но был уволен за периодические «приступы психозов в состоянии наркотического опьянения».

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter