Люди неходячие, они буквально задохнулись: новые подробности о пожаре в харьковском хосписе

Харьковский дом престарелых «Золотое время», в котором во время пожара погибли 15 постояльцев, работал нелегально. В здании также размещался реабилитационный центр, так называемый наркологический приют, где оказывали услуги больным наркоманией.

Об этом «Стране» рассказал исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

Терехов отметил, что в «так называемом доме престарелых» не соблюдалась ни одна норма для подобных учреждений. На окнах установлены решетки. Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара.

«С владельцем этого заведения уже ведется следственная работа», — сообщил Терехов.

По словам и.о. мэра, городские власти выясняют, сколько точно людей находилось в этом нелегальном хосписе. Сейчас известно о 15 погибших. Пять человек находятся с различной степенью ожогов в больницах Харькова.

Терехов анонсировал проверки всех подобных учреждений в Харькове и Харьковской области. В течение недели-двух власти намерены выявить все подобные незаконные объекты и прекратить их деятельность.

По факту пожара в доме престарелых «Золотое время» в Харькове полиция открыла уголовное производство, сообщили в МВД.

«Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают», — заявил министр Арсен Аваков.

Напомним, смертельный пожар вспыхнул в здании, переоборудованном под дом престарелых, днем в четверг, 21 января. Президент Зеленский потребовал в кратчайшие сроки установить виновников пожара. Кабмин в связи с ЧП собрался на внеочередное заседание.

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