Террориста, служившего в «министерстве госбезопасности «ЛНР», задержали в Одессе

В среду, 20 января, контрразведка Службы безопасности Украины задержала мужчину, который причастен к террористической деятельности «Министерства госбезопасности ЛНР» и переправке российской военной техники на территорию нашей страны.

Как сообщили в Управлении СБУ в Одесской области, задержанный — гражданин Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами «МГБ ЛНР».

Оперативники установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из незаконных формирований на оккупированной территории. Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников вышеназванной псевдоспецслужбы, продолжил террористическую деятельность в так называемой «Службе пограничной охраны МГБ ЛНР».

С оружием в руках он выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП «Дьяково» (временно оккупированная территория Луганской области на границе с Россией), через который на территорию Украины незаконно поставлялись российская военная техника и вооружение.

«Сейчас задержанный предоставляет следователям СБУ информацию о перемещении военной техники и вооружения из России на оккупированную территорию Луганской области, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов «МГБ ЛНР», — отметили в управлении, добавив, что фигурант также располагает другой важной информацией о вооруженной агрессии РФ против Украины.

Проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории Украины. В частности, к убийствам и пыткам украинских военных и мирных граждан.

Террористу уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей «Членство в террористической группе или террористической организации» (ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины). Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре жителя Сватовского района Луганской области суд признал виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Его «наказали» условным сроком.

Также ранее в Днепре СБУ задержала бывшего боевика «ЛНР». Он примкнул к оккупантам в 2014 году. Около полугода дежурил на блокпостах, выполнял разведку, участвовал в обстрелах украинской армии.

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