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Происшествия

В Харькове объявлен траур по погибшим в доме престарелых

18:54 21 января 2021
дом престарелых

В пятницу, 22 января, в Харькове объявлен траур по погибшим в пожаре в доме престарелых на Холодной горе. Об этом на заседании Кабмина сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

«Ужасная трагедия… 15 человек погибли, пять в больнице. Сегодня работают правоохранительные органы. Я подписал распоряжение — завтра в Харькове объявлен траур по погибшим людям», — сказал и.о. мэра.

Все погибшие — люди преклонного возраста.

Игорь Терехов также сообщил, что похороны погибших город возьмет на себя. Оставшимся без крова престарелым людям городские власти окажут медицинскую и другую помощь.
По его словам, один из пострадавших пациентов с отравлением угарным газом доставлен в Харьковскую клиническую больницу № 2. Еще двух пострадавших доставили в харьковскую «неотложку». Двух человек без травм передали врачам в Харьковскую многопрофильную больницу № 17.

Напомним, пожар в частном пансионате «Золотое время» на Холодной Горе начался 21 января около трех часов дня. По предварительной информации, огонь разгорелся на втором этаже. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Причиной называют неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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