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Происшествия

Пробит череп, впал в кому: украинского подростка избили в Париже

10:39 22 января 2021
Кулак

В Париже неизвестные избили украинского подростка — 14-летний парень находится в коме, у него в нескольких местах проломлен череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения и травмы глаз.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные украинской общины во Франции.

Об избиении также сообщал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко, отметивший в соцсетях, что консулы взаимодействуют с местными правоохранительными органами и находятся в контакте с родными подростка.

А спикер МИД Украины Олег Николенко заявил «УНИАН», что юный украинец стал жертвой конфликта между подростковыми группами.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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