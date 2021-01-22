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Происшествия

Потолок обрушился в подземном переходе под Майданом

10:59 22 января 2021
Майдан Незалежности

В центре Киева в подземном переходе, что под Майданом Незалежности, упал потолок.

Фотографии в сеть выложил «Киев Оперативный», сообщивший, что, по предварительным данным, пострадавших в результате обрушения части конструкции нет.

А «Киев сейчас» уточняет, что в «Трубе» (так называют переход) уже работают ремонтники. Что послужило причиной разрушения, пока что не известно.

Тем временем в столичной горгосадминистрации сообщили, что подвесной потолок, упавший в переходе, был сделан к футбольному чемпионату Евро-2012 за счет инвесторов — работы выполнил частный подрядчик.

Напомним, что на днях в одной из столичных многоэтажек прогремел взрыв — ЧП произошло в доме на улице Курнатовского. По предварительным данным, это произошло в ходе сварочных работ — в одной из квартир меняли газовое оборудование. Взрывом вынесло окна в одной из квартир, также была повреждена стена. К счастью, обошлось без жертв.

Фото из Википедии.

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