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Происшествия

Мужчина отрезал нос и половые органы отцу и расстрелял троих полицейских на Николаевщине

11:34 22 января 2021
Место преступления

В Николаевской области задержали жителя Доманивки, который напал с ножом на отца, отрезав ему нос, губы и половой орган, а потом открыл огонь по приехавшим на вызов полицейским.

Как сообщают в ГУНП в Николаевской области, действия злоумышленника квалифицированы как посягательство на жизнь правоохранителей и нанесение тяжких телесных повреждений — ему грозит пожизненное заключение. Отмечается, что полицейских госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. О состоянии отца задержанного в полиции не сообщают.

36-летнего мужчину задержали во время спецоперации. По словам начальника николаевского главка полиции Сергея Шайхета, в доме злоумышленника находились растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи — станция управления для срабатывания взрывчатки была при мужчине.

Во время обыска в доме нашли прибор ночного видения, оружие, взрывчатку — все это изъято и направлено на экспертизу.

Напомним, что на днях в Одессе задержали мужчину, который убил двоих — одной из своих жертв он отрезал голову, с которой и вышел на улицу покурить. При этом одессит обмотался внутренностями своей второй жертвы.

Фото ГУНП в Николаевской области.

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