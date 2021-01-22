Проживание пенсионера в сгоревшем харьковском пансионате обходилось родственникам в 8 тысяч гривен в месяц

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший на место трагедии в Харьков, где в частном доме престарелых заживо сгорели 15 человек, заявил, что 23 января в Украине будет объявлен общегосударственный день траура. К трагедии, потрясшей Украину, не остались равнодушными и в мире. Свои соболезнования по данному поводу высказали многие международные лидеры, в том числе и Генсек Совета Европы. Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Харьковской области, были задержаны четыре человека, которые могут быть причастны к пожару: владелец дома, сдавший двухэтажку под частный пансионат, арендатор этого здания, его супруга, которая была фактически руководителем нелегального дома престарелых. Задержали также администратора сгоревшего пансионата «Золотое время». В полиции уже озвучили причины возникшего пожара: это короткое замыкание в обогревателе (в комнатах, где содержались пенсионеры, по свидетельству очевидцев, было прохладно), неисправность газового оборудования (известно, что в тот день должна была приехать ремонтная бригада, чтобы устранить эту неполадку). Правоохранители не исключают и версию об умышленном поджоге. Между тем, местные журналисты разыскали еще три строения в Харькове, которые принадлежат фактическому хозяину «Золотого времени» Славику А. По их информации, там тоже нелегально содержали пожилых людей. «ФАКТАМ» удалось пообщаться с очевидцами пожара и с родственниками одной из погибших старушек. Как выяснилось, в «Золотое время» привозили почти безнадежно больных стариков… умирать. Очень многие пожилые люди, которые доживали свой век в этом двухэтажном доме, имели далеко не бедных родственников.

«Мне тут очень плохо. Я хочу домой»

— Они были обузой для своих детей или внуков, — уверена Мария, которая живет по соседству с пансионатом «Золотое время». — Я видела, как стариков сюда привозили на дорогих машинах. Но, как на этих же автомобилях приезжали люди, чтобы проведать пенсионеров, не видела.

Дом престарелых до пожара

Вообще, у этого дома своя не очень хорошая история. Двухэтажка на улице Нижняя Гиевская, 150б, передается из рук в руки. Когда-то давно тут уже был частный дом престарелых. Но полиция закрыла эту лавочку. Потом не прошло и трех месяцев, как туда снова заселили стариков, но уже других. Потом стариков не стало. Видимо, дом сдали в аренду кому-то еще. Снова полиция облаву устраивала. Оказывается, там некоторое время работала онлайн-порностудия!

Затем снова поселили стариков. Для них специально пристройку сделали к уже существовавшему дому. Красный корпус — это старая постройка. Там наркоманов содержали. Типа реабилитационного центра. А вот в новое здание поселили пожилых. Говорят, всего там было 35 человек. Почти все они очень старые — под 90 лет. Многие и ходить-то не могли. Но было и двое или трое молодых ребят. По слухам, у них рак на последней стадии.

— Вы лично видели пенсионеров, проживающих в «Золотом времени»?

— Только летом. Тех, кто мог ходить, выпускали на улицу погулять. А зимой никого во дворе не было. Однажды, когда я проходила мимо забора, меня позвала оттуда какая-то старушка. Она передала записку. Мне показалось, что бабушка была очень расстроена. Я дома прочитала. Там было написано: «Позвоните моей дочке по такому-то номеру. Мне тут очень плохо. Я хочу домой».

«Выживших старичков, почти голых, в одних памперсах, укладывали прямо на снег»

Когда начался пожар, постояльцев «Золотого времени» спасали всем миром. Пожарные-то приехали оперативно, а вот «скорая» долго не ехала.

— Я лично звонила на 103, но мне сказали, что это не в их компетенции, — возмущается харьковчанка Татьяна Орлова. — На улице было холодно. Еще до приезда пожарных мой муж и еще несколько соседей выносили на улицу тех, кто выжил. Горело на втором этаже, туда было не пробраться. А вот на первом еще были живые. Но я слышала, как один из наших соседей сказал, что насчитал там пять уже обуглившихся трупов.

После пожара

Старички были почти голые, некоторые в одних памперсах. Наши мужчины выносили их на восьмиградусный мороз и, сначала не сообразив, укладывали прямо на снег. Потом кто-то догадался подогнать машину и усадил в нее сразу троих пенсионеров, чтобы те отогрелись. После этого и мой муж также подъехал на авто.

Поскольку «скорая» все не ехала, решили разобрать старичков по домам, кто мог. Там обогрели, накормили и потом уже медикам передали.

«Не осуждайте нас. Бабушка была беспомощная. С ней очень трудно»

«ФАКТАМ» удалось связаться с внучкой одной из погибших пенсионерок. Женщина просила не называть своего имени.

— Моей бабушке — 89. Там старше 90 не принимают, — сказала собеседница. - На самом деле «Золотое время» — это что-то вроде нелегального хосписа, куда привозят смертельно больных доживать свой век. Мои родители занимаются бизнесом, у нас большой дом. Но не осуждайте нас. Бабушка была беспомощная. С ней было очень трудно. Сначала сиделок нанимали, но они долго не выдерживали. Потом мы повезли бабушку в государственное учреждение. Но там — мрак. Старое неотремонтированное здание, плохо кормят, холодно, почти нет мебели.

Затем мы нашли вот этот частный хоспис. В Интернете можно было найти его рекламу. Все выглядело очень пристойно. Обещали пятиразовое диетическое питание, прогулки в экологически чистом районе, медицинские процедуры. Даже бабушке показали. Ей понравилось, и она согласилась на переезд. Говорила: «Буду с такими же, как я сама, общаться. Будет веселей».

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— В объявлении было указано, что содержание одного человека в пансионате обойдется в сумму от 6 тысяч гривен. Сколько платили вы?

— У нас выходило до 8 тысяч и больше в месяц. Там за все отдельные процедуры надо платить. Бабушка уже не ходила, ее нужно было переворачивать. За это деньги платили отдельно медсестрам.

— В принципе, деньги не маленькие. А как за вашей бабушкой в этом пансионате ухаживали?

— Она никогда не жаловалась. Всегда рада была нас видеть, даже слезы в глазах стояли у нее, когда мы приезжали. Но не жаловалась.

Новый год в доме престарелых

— Вы знаете, кто еще был в пансионате вместе с вашей бабушкой? Мне местные жители говорили, что видели, как стариков привозили на дорогих машинах.

— В основном сюда привозили своих стариков обеспеченные люди. Знаю, что тут лежала бабушка одной бывшей чиновницы городской администрации. Впрочем, были разные люди. Я разговорилась с одной женщиной, та мне откровенно сказала: «Мы не особо богатые. Но пока платим по 6 тысяч в месяц. За мамой тут ухаживают так, как мы бы не смогли. Хватит ли нам денег содержать маму тут долго? Не знаю. Думаю, что она все равно долго не протянет».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе во время получения взятки задержали сотрудника ГСЧС. Его подозревают в причастности к ряду резонансных пожаров в регионе.

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